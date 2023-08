Górnik Zabrze znalazł napastnika? To Hiszpan grający... na zapleczu Ekstraklasy. Borja Galan z Odry Opole wkrótce trafi na Roosevelta

Hiszpan z Odry Opole następcą Szymona Włodarczyka? Wiele wskazuje na to, że Górnik wreszcie zacznie strzelać bramki. Po trzech rozegranych spotkaniach PKO Ekstraklasy drużyna prowadzona przez Jana Urbana jest jedyną, która po stronie strzelonych bramek ma "0". Po sprzedaży Szymona Włodarczyka do austriackiego Sturmu Graz nie ma klasycznej "dziewiątki". Nie w pełni formy są Piotr Krawczyk i sprowadzony w tym okienku transferowym z Rakowa Częstochowa Sebastian Musiolik .

Obecną kampanię zaczął jednak z przytupem - w 2 spotkaniach rozegranym w pełnym wymiarze czasowym zdołał już trzykrotnie wpisać się na listę strzelców i zanotować 2 ostatnie podania. Dwukrotnie trafił do siatki w meczu ze Stalą Rzeszów (5:2) i raz z Resovią Rzeszów (1:0).

Galan, którzy może również grać na obu skrzydłach lub jako ofensywny pomocnik, trafił do Odry przed startem poprzedniego sezonu z Herculesa Alicante. Na boiskach Fortuna 1. ligi zagrał w 13 meczach (1152 minuty na boisku) i strzelił 4 bramki. Do tego dołożył 2 asysty.

Jeżeli Hiszpan przeniesie się do Górnika, to okazję do debiutu w PKO Ekstraklasie będzie miał już w 12 sierpnia (sobota) w wyjazdowym meczu z Koroną Kielce (godz. 17:30).