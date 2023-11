Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii Warszawa o sytuacji Igora Strzałka: Mieliśmy plan, by bezpośrednio wprowadzać go do zespołu

W rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem dyrektor sportowy stołecznego klubu przyznał, że sztab szkoleniowy na czele z trenerem Kostą Runjaiciem ma plan na obiecującego pomocnika. Jednocześnie zdradził, że był pomysł wypożyczenia 19-latka, aby ten mógł złapać więcej minut i ograć się z profesjonalnym graniem. Warunek był jednak jeden: w grę wchodziła tylko ekstraklasa, nie Fortuna 1. Liga, czyli zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

- Mieliśmy plan, by bezpośrednio wprowadzać go do zespołu, bo to jest zdolny chłopak. Był moment, gdzie rozmawialiśmy z nim i jego agentem na temat wypożyczenia. Zastrzeżenie ich było jednak takie, że nie mogła to być 1. liga.