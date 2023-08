Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze ONLINE. Ligowe emocje na Podlasiu! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [27.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze ONLINE

- Morale są wysokie, w stosunku do poprzedniego sezonu w tym nasze nastroje są o niebo lepsze, ale my nie wybiegamy zbyt daleko w przyszłość. Po prostu skupiamy się na najbliższym meczu i chcemy wygrać

Mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze w szóstej kolejce poprowadzi sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. System VAR będą obsługiwać Szymon Marciniak oraz Tomasz Marciniak. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Paweł Sokolnicki i Maciej Krzysztof Nejman.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii:Różnica między tym, co było, a tym co mamy obecnie jest kolosalna. Wtedy musieliśmy szukać punktów, teraz morale są znacznie większe, ale my chcemy czuć się dobrze mentalnie niezależnie od wyników. Zwycięstwa pomagają, ale my chcemy skupić się na każdym kolejnym meczu i nie myślimy o niczym innym. Gramy u siebie, chcemy zbudować twierdzę przy Słonecznej, aby drużyny miały świadomość, że trudno będzie wywieźć punkty z Białegostoku

Jan Urban, trener Górnika Zabrze:Musimy dużo pozmieniać, bo bez strzałów na bramkę meczu się nie wygra. W wielu momentach zwyczajnie zabrakło nam jakości gry. Chcieliśmy trochę oszukać rzeczywistość. Brak takich zawodników jak Pacheco, Janża, Bergstroem, czy Włodarczyk był widoczny. A nowi zawodnicy potrzebują czasu na wkomponowanie się w zespół