Reprezentacja Polski na Euro 2024 będzie miała nieco łatwiej. Plaga kontuzji w kadrze Austrii. Tym razem uraz bramkarza

Euro 2024 coraz bliżej. Polska będzie miała łatwiej

28-letni golkiper był podstawowym piłkarzem reprezentacji Austrii i miał spory udział w awansie do mistrzostw Europy. Jak poinformował w poniedziałek FC Salzburg, bramkarz musi przejść operację lewego kolana i dopiero wówczas będzie wiadomo, ile może potrwać przerwa w grze.

- Kontuzja, której doznał Alexander Schlager podczas wczorajszej rozgrzewki przed meczem z Rapidem Wiedeń, będzie miała długoterminowe konsekwencje. Zawodnik przejdzie dziś wieczorem w Innsbrucku operację lewego kolana i sezon się dla niego zakończy. Dopiero potem zostanie ogłoszony dokładniejszy harmonogram jego powrotu do zdrowia - napisano na stronie klubu.

Według agencji APA chodzi prawdopodobnie o łąkotkę. Wszystko wskazuje więc na to, że podstawowy bramkarz Austriaków nie wystąpi w mistrzostwach Europy.

To kolejny wielki cios dla Austriaków. W sobotę poinformowano, że inny piłkarz o takim nazwisku, Xaver Schlager - podstawowy pomocnik kadry narodowej i RB Lipsk - doznał zerwania więzadła krzyżowego w prawym kolanie i będzie pauzował co najmniej pół roku. 27-letni piłkarz również jest jednym z liderów reprezentacji Ralfa Rangnicka. Słynie ze świetnej kondycji, umiejętności pressingu i dużej pracowitości. Jak podkreślił jego klub, tak poważna kontuzja i absencja na Euro 2024 to duży szok dla zawodnika mającego za sobą świetny sezon.