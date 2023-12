Jagiellonia Białystok ograła Wartę Poznań w mrozie. Trzy gole i czerwona kartka w pierwszym meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Jagiellonia Białystok 1:2

Dzięki dziesiątej wygranej w sezonie Jagiellonia umocniła się na pozycji wicelidera. Zmniejszyła dystans do Śląska Wrocław. To już tylko dwa punkty, ale lider ma jeszcze przed sobą niedzielny hit z Rakowem Częstochowa.

O wygranej Jagiellonii przesądziła składna akcja z 67 minuty. Do piłki odbitej po próbie Nene dopadł Jose Naranjo i to on ustalił wynik spotkania. Warta kończyła w dziesiątkę z powodu czerwonej kartki po dwóch żółtych dla Filipa Borowskiego.