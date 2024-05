Ruch Chorzów pokonał Lecha Poznań! Kolejorz wypisuje się z walki o mistrzostwo Polski

Ruch Chorzów - Lech Poznań wynik meczu 2:1

Jeżeli w sobotę Jagiellonia Białystok pokona wieczorem w Mielcu tamtejszą Stal to jej przewaga nad Lechem wzrośnie z czterech do siedmiu punktów (!) na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu - w Poznaniu będzie wówczas "pozamiatane".

Ruch - Lech: Katastrofa Kolejorza w końcówce

W drugiej połowie piłkę przejął Lech, jednak to Ruch zadał decydujący cios. Fantastyczną zmianę dał Michał Feliks, który w 84 minucie dołożył nogę do dośrodkowania z prawej flanki.

Ruch ma sześć punktów straty do bezpiecznego miejsca. Trzeba mu oddać, że pięknie odwleka to, na co zanosi się od dłuższego czasu. A "tłuste koty" z Lecha, jak mawiają o czołowych piłkarzach sami fani Kolejorza, pracują na miano największych przegranych sezonu.