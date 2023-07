Jagiellonia Białystok rozniosła Puszczę Niepołomice. Mecz rozkręcił się po przerwie, piorunująca końcówka gospodarzy

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice 4:1

Obie ekipy przystępowały do spotkania po nieudanej inauguracji. Jagiellonia w pierwszej serii gier przegrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0:3, a Puszcza uległa w Łodzi Widzewowi 2:3.

Beniaminek szybko stworzył sobie dogodną okazję. Refleks Zlatana Alomerovicia potężną bombą z dystansu sprawdził Jakub Serafin. Ten sam zawodnik niekryty w polu karnym trafił tylko w boczną siatkę. Gospodarze nie zachwycali. Tuż przed przerwą oddali dopiero pierwszy celny strzał. I on wystarczył, by objąć prowadzenie. Przy bliższym słupku uderzył Wojciech Łaski, a piłka po rękach Kewina Komara wpadła do siatki.