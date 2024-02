Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów ONLINE. Lider gra z beniaminkiem. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów ONLINE

- W sporcie ambicją powinno być wygrywanie i nigdy nie można akceptować braku zwycięstwa. Oczywiście, nie ma to nic wspólnego z tym, że trzeba spokojnie i rzetelnie oceniać sytuację na boisku i rozumieć, że porażka jest częścią tego zawodu. Tylko musimy traktować ją jako lekcję i sami musimy chcieć to zmienić. Tak też podchodzimy do tematu meczu z Ruchem. Nie przemawia przez nas rozczarowanie, tylko sportowa złość

Zadanie w tym tygodniu może być łatwiejsze. Ruch Chorzów zajmuje przedostatnią lokatę w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce podopieczni Janusza Niedźwiedzia jednak zremisowali bezbramkowo z Wartą Poznań. Wcześniej ulegli faworyzowanej Legii Warszawa na Stadionie Śląskim 0:1 go trafieniu Marka Guala . Brakuje więc w dalszym ciągu zwycięstwa. Wydaję się, że to może być nie lada trudny wyjazd dla "Niebieskich". Jagiellonia to najładniej grająca drużyna w tegorocznych rozgrywkach.

Mecz Jagielloni z Ruchem w 22. kolejce poprowadzi sędzia Bartosz Frankowski z Torunia. System VAR będą obsługiwać Krzysztof Jakubik oraz Marcin Szczerbowicz. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Marcina Bońka i Jakuba Winklera.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii: - O tym, jak mecz będzie wyglądał zadecyduje postawa obu drużyn. Gramy u siebie, chcemy zagrać na swoich warunkach, ale jest jeszcze przeciwnik, który zechce to zweryfikować. Na pewno chcemy być zdeterminowani, zaangażowani, po prostu wygrać spotkanie i na tym się skupiamy, aby na ostatnie niepowodzenie odpowiedzieć w możliwie najlepszy sposób (Futbol.pl).

Janusz Niedźwiedź, trener Ruchu: - To z pewnością wyzwanie. Jagiellonia ma swój określony sposób grania i robi to dobrze. To będzie wymagający mecz, jeśli chodzi o działania techniczno-taktyczne. Rywale na pewno będą faworytem, ale my chcemy pokazać jakość, dobrą organizację gry (cyt. goal.pl).