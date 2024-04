Jagiellonia Białystok umocniła się na fotelu lidera. Raków Częstochowa znowu zaliczył wpadkę. W Chorzowie padł spektakularny rekord

Korona Kielce - Radomiak Radom 4:0

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1

Raków Częstochowa zaliczył kolejną wpadkę w rundzie wiosennej. Mistrz Polski przegrał z Górnikiem Zabrze po golu w doliczonym czasie gry. Wydarzeniem meczu był jednak debiut nowego bramkarza "Medalików". Dusan Kuciak w środę pojawił się na pierwszym treningu, w piątek podpisał kontrakt w ramach transferu medycznego i tego dnia zadebiutował w barwach Rakowa. Jak wypadł? Fatalnie, bo sprokurował utratę jedynej bramki, która przesądziła o porażce. Wygląda na to, że ekipa Dawida Szwargi może mieć problem, żeby zająć miejsce gwarantujące eliminacje do europejskich pucharów.

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 0:2

Ruch Chorzów - Widzew Łódź 2:3

Ruch Chorzów i Widzew Łódź nie grają już o nic, ale kibice obydwu zespołów w sobotę dokonali czegoś niesamowitego. Spotkanie 29. kolejki Ekstraklasy na Stadionie Śląskim obejrzało na żywo 50,087 widzów. To absolutny rekord polskiej piłki w XXI wieku. Do rekordowej frekwencji wszech czasów zabrakło bardzo dużo, gdyż na spotkanie pierwszej rundy Pucharu Europy pomiędzy Górnikiem Zabrze i Austrią Wiedeń (1963 rok) wybrało się około 108 tysięcy fanów. Co łączy te dwa wydarzenia? Ten sam obiekt - Stadion Śląski. Warto jednak pamiętać, że kilkadziesiąt lat temu frekwencję często liczono "na oko" i nie była ona weryfikowana przez żaden system, jak teraz. Wracając do sobotniego meczu - Ruch Chorzów przegrał 2:3 i powoli może żegnać się z Ekstraklasą.