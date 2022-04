Jan Urban: Rozumiem frustrację kibiców, ale musimy się wszyscy szanować

- Komentarze po naszych ostatnich meczach są podobne do siebie: że mamy szanse i nie potrafimy ich wykorzystać. Dzisiaj to nie my jednak dominowaliśmy od początku tak jak to miało miejsce w Płocku czy Krakowie. Podeszliśmy do meczu z być może troszkę za dużym respektem do Lechii. Po stracie bramki zespół zaczął się odbudowywać i wydawało się, że jest kwestią czasu strzelimy drugą bramkę. Po takiej sytuacji jakiej nie wykorzystaliśmy, mam na myśli sytuację Darka Pawłowskiego, to my tracimy bramkę, robiąc prezent - mówił Urban.

- Rozumiem frustrację kibiców, bo mogą czuć się zawiedzeni. Widzą, że zespół jest w stanie wygrać z każdym, a dzieje się zupełnie inaczej. Musimy się wszyscy szanować. Możemy wspierać Łukasza Podolskiego, oczywiście, to znakomity piłkarz, ale wspierajmy i naszych młodych. Myślę też o Piotrku Krawczyku. Ja często porównywałem kibiców Górnika z kibicami Athletic Bilbao. Te grupy są jak rodzina. I kibice Górnika mówią, że są trójkolorową rodziną, a rodzina musi się wspierać.