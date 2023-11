Juventus liderem Serie A po pokonaniu Cagliari. Koniec serii Wojciecha Szczęsnego

Liga włoska. Juventus wygrywa, przerwana seria Wojciecha Szczęsnego

Tego dnia "Juve" przegrało z Sassuolo 2:4, ale potem polski bramkarz utrzymał czyste konta w meczach kolejno z: Lecce (1:0), Atalantą Bergamo (0:0), Torino (2:0), AC Milan, Veroną i Fiorentiną (po 1:0).

W sobotę serię udało się utrzymać tylko do 75. minuty, kiedy stratę gości zmniejszył Alberto Dossena. Jego "główka" po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Czecha Jakuba Jankto była zbyt precyzyjna dla Szczęsnego, który nie zdążył do piłki wpadającej do siatki przy samym słupku.

Wcześniej jednak gole dla gospodarzy zdobyli Brazylijczyk Bremer (60.) oraz Daniele Rugani (70.). W 81. minucie z ławki rezerwowych gospodarzy na boisko wszedł Arkadiusz Milik, który w przeciwieństwie do Szczęsnego nie znalazł się w kadrze Polski na listopadowe mecze z Czechami i Łotwą.