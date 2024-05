Robert Lewandowski strzela za dużo. FC Barcelona będzie musiała dopłacić Bayernowi Monachium za transfer Polaka Jacek Czaplewski

Robert Lewandowski zaszalał w meczu z Valencią - strzelił trzy gole PAP/EPA

Robert Lewandowski ustrzelił hat-tricka w ostatnim meczu FC Barcelony z Valencią (4:2). To sprawia, że zbliżył się do liczby goli w sezonie, po których zostanie aktywowana ekstra premia dla Bayernu Monachium - zgodnie z umową transferu do Dumy Katalonii. O zapisie właśnie przypomniały hiszpańskie media.