Kamil Glik przyleciał na testy medyczne do Krakowa przed transferem do Cracovii. Oto szczegóły jego kontraktu

Kamil Glik wróci do Ekstraklasy. Zagra w Cracovii

Powrót Kamila Glika do Ekstraklasy jest na ostatniej prostej. W latach 2008–2010 obrońca grał dla Piasta Gliwice. Polak następnie ruszył na podbój ligi włoskiej, gdzie grał w Palermo, Bari i Torino. Najlepszy okres w swojej karierze miał jednak w AS Monaco, gdzie w sezonie 2016/17 dotarł aż do półfinału Ligi Mistrzów. Po reprezentowaniu barw Czerwono-Białych, Gik wrócił do Włoch, gdzie do lipca 2023 roku grał dla Benevento Calcio.

Od kilku tygodni Glik szukał klubu. Sporo mówiło się, że zainteresowany ma być Widzew Łódź, który nie radzi sobie najlepiej z bronieniem własnej bramki. Obrońca miał zostać zaoferowany również Legii Warszawa, która nie była zainteresowana zatrudnieniem wielokrotnego reprezentanta Polski. Ostateczny wybór 35-letniego stopera padł na Cracovię. Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" poinformował, że Glik we wtorek (29 sierpnia) przejdzie badania medyczne i podpisze dwuletni kontrakt.