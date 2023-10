Kamil Kuzera, trener Korony Kielce po starciu w 11. kolejce z Wartą Poznań: Spodziewaliśmy się, że chcieli zabić ten mecz

Walka do końca popłaciła. Korona z remisem

W samej końcówce Korona Kielce jednak doprowadziła do wyrównania za sprawą Martina Remackle, który najprzytomniej zachował się w polu karnym i dopadł do odbitej piłki przez bramkarza po stałym fragmencie gry i wbił piłkę do bramki.

- Spodziewaliśmy się, że Warta przyjedzie do Kielc i będzie chciała ten mecz "zabić", i tak to wyglądało od 15.-20. minuty. W drugiej połowie straciliśmy gola po błędzie i to wprowadziło u nas sporą nerwowość i dużo niedokładności. Zespół nabiegał dzisiaj 120 kilometrów, dał z siebie wszystko, żeby wyciągnąć z tego meczu choćby remis. Końcówka oddała nam to, co dotychczas w sezonie zabrała

- przyznał Kamil Kuzera, trener Korony Kielce na pomeczowej konferencji prasowej.