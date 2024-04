Kibic uderzył piłkarza... batem. Skandaliczne sceny po Superpucharze Arabii Saudyjskiej. Abderrazak Hamdallah oberwał za słaby mecz?

W Arabii Saudyjskiej kibic wyciągnął bat na piłkarza. Dosłownie

W czwartek Al Ittihad zmierzyło się z Al Hilal w ramach Superpucharu Arabii Saudyjskiej. Obie drużyny należą do czołówki swojej ligi, ale to ci drugi są prawdziwym dominatorem. W 27 meczach uzbierali 77 punktów, dlatego pewnie kroczą po mistrzostwo.

Wróćmy do finału Superpucharu. Al Hilal wyszło na prowadzenie już w 8. minucie za sprawą Malcoma . W 21. minucie odpowiedział Abderrazak Hamdallah , ale to jedyny gol Al Ittihad tego dnia. Tuż przed przerwą trafił Salem Al-Dawsari , a w końcówce strzelali jeszcze Malcom i Nasser Al Dawsari .

Do szokujących scen doszło po spotkaniu, kiedy jeden z kibiców obecnych na stadionie zawołał do siebie Hamdallaha - zdobywcę jednej bramki. Niczego nieświadomy napastnik podszedł, a wtedy fan wyjął bat i go uderzył. Nie wiemy, której drużyny był to kibic, ale bardzo możliwe, że to sympatyk przegranych, który nie był zadowolony z dyspozycji swoich ulubieńców.