Kibice Jagiellonii Białystok trzy tygodnie przed meczem wykupili bilety na wyjazd do Widzewa Łódź. "To będzie nasz rok"

Mecz Widzew - Jagiellonia. Goście wypełnią sektor

- Na trzy tygodnie przed wyjazdem do Łodzi, rozeszły się wszystkie bilety na sektor gości. Zapisywać się można już tylko na listę rezerwową. Konkretnie wchodzimy w 2024, a to dopiero początek. To będzie nasz rok - zapewniają kibice Jagiellonii w mediach społecznościowych.

Widzew Łódź podejmie Jagiellonię Białystok w pierwszej kolejce po zimowej przerwie. Mecz odbędzie się 11 lutego, czyli w niedzielę o godzinie 15:00. Wspólny wyjazd ze stolicy Podlasia planowany jest na godzinę 8 pociągiem specjalnym. Koszt w obie strony wraz z wejściówką wyniósł po 160 złotych.

Dla sympatyków Jagi będzie to jedenasty ligowy wyjazd w tym sezonie. I potencjalnie rekordowy. Sektor gości na Widzewie pomieści bowiem około 900 chętnych. Łodzian w stolicy Podlasia było trochę więcej - dokładnie 1027. W zeszłym sezonie do Łodzi na Widzew wybrało się natomiast 800 kibiców Jagiellonii.