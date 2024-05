Goncalo Feio przed meczem z Lechem Poznań: "Jedziemy reprezentować największy klub w Polsce"

Starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa zapowiada się niezwykle emocjonująco. Jesienią przy Łazienkowskiej padł bezbramkowy remis. Teraz żadnej ze stron taki wynik satysfakcjonować nie będzie. Oba zespoły tej wiosny straciły już zbyt wiele punktów w dużo niżej notowanymi zespołami. W poprzedniej kolejce Legia została rozbita u siebie przez Radomiak Radom, natomiast Lech przegrał na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów.

- Przede wszystkim chcemy wygrać w Poznaniu. Nie chcemy kolejnych wymówek, bo skupiamy się na rozwiązaniach. Wierzę w ludzi, którzy reprezentują ten klub. Wiek nie jest istotny. Każdy piłkarz wychodzi na mecz z eLką na sercu. Wiemy, że to zobowiązuje do wielu rzeczy. Musimy sprostać wymaganiom. Jedziemy do Poznania jako jedność, mająca swój cel. Jedziemy reprezentować największy klub w Polsce i zrobimy to najlepiej, jak potrafimy - podkreślił Goncalo Feio na przedmeczowej konferencji prasowej.