Kibice Legii Warszawa mają dość Kosty Runjaicia. Transparent po niemiecku na Żylecie, następne do Jacka Zielińskiego i piłkarzy bez ambicji

Kibice Legii do trenera Runjaicia: auf Wiedersehen!

Hasło było proste, adresat czytelny. Kibice napisali do Runjaicia po niemiecku: auf Wiedersehen! Czyli "do widzenia". Trenera w stolicy mają już dosyć, choć sezon jeszcze trwa i ostatni najważniejszy front pozostaje otwarty. Będzie jednak bardzo ciężko, skoro liderująca Jagiellonia Białystok ugrała 48 punktów, a Legia do rozpoczęcia tego meczu tylko 38.

Jeszcze przed upływem kwadransa gry transparent pod adresem Runjaicia zniknął z Żylety. Pojawiły się jednak kolejne - skierowane w stronę piłkarzy oraz dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego: Panie Jacku, dziękujemy. Już wystarczy.

Co na to wszystko obecny na loży prezes Dariusz Mioduski? Mimo ostatniej kompromitacji z Widzewem Łódź (porażka 0:1) nie zdecydował się zwolnić trenera Runjaicia. W tygodniu w kuluarach mówiło się jednak o ostatniej szansie. Gdyby dzisiaj Piast zapunktował, mogłoby dojść do tego czego oczekuje wielu kibiców - czyli do zmiany w przerwie na mecze reprezentacji.