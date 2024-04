Harry Kane zbliżył się do rekordu Lewandowskiego. Ile mu goli brakuje?

Angielski napastnik w 31. kolejce niemieckiej Bundesligi pokazał, że jeszcze nie zamierza składać broni i chce powalczyć do końca o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego z sezonu 2020/21. Polak wówczas zdobył 41 goli bijąc tym samym na głowę dorobek bramkowy w jednym sezonie legendarnego piłkarza Gerda Muellera.

Były napastnik Tottenhamu w trwającym sezonie robi wszystko co może, aby zapisać się na kartach historii tamtejszej ekstraklasy. W sobotnim meczu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt jego dublet pozwolił mu zachować nadzieję, że przynajmniej to będzie mógł wrzucić sobie do gabloty. Anglik na swoim koncie ma już 35 goli, a brakuje mu sześć trafień. A do końca sezonu tylko trzy kolejki. Da radę?

Jedyną bramkę dla przyjezdnych z Frankfurtu zdobył Hugo Ekitike. Jak zauważono to będzie już kolejne spotkanie, w którym bramkarz Bawarczyków nie zaliczy czystego konta. - Kolejny mecz, w którym Manuel Neuer musi wściekać się na swoich kolegów - tłumaczyli komentatorzy Viaplay.