Kibice Legii Warszawa na meczu z Aston Villą. Przed spotkaniem doszło do starć z policją. Kolejny gorący wyjazd "Wojskowych" [WIDEO]

Kibice na meczu Aston Villa - Legia Warszawa

Walka o to ilu kibiców Legii pojedzie do Birmingham trwała od kilku tygodni. Oficjalny regulamin UEFA mówi że fanom klubów występujących w roli gości przysługuje liczba biletów równa 5% pojemności stadionu. W przypadku meczów rozgrywanych na stadionie Aston Villi jest to 2100 wejściówek. Jednak angielski klub zaproponował Legii zaledwie 900 biletów tłumacząc się względami bezpieczeństwa.