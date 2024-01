Kibice Legii Warszawa planują rekordowy wyjazd na mecz z Ruchem Chorzów. Jako pierwsi wypełnią sektor gości na Stadionie Śląskim

Mecz Ruch - Legia. Kibice wypełnią sektor gości

Ruch Chorzów gra na Stadionie Śląskim od końca października. Zdążył już podjąć Śląsk Wrocław, Radomiak Radom, Koronę Kielce orz Zagłębie Lubin. Tylko dzięki uprzejmości Niebieskich w Kotle Czarownic na sektorach gospodarzy pojawili się m.in. sympatycy Miedziowych, ale w bardzo skromnej grupie.

W rundzie rewanżowej to się zmieni. W czwartek (11 stycznia) na Stadionie Śląskim odbędzie się konferencja na temat stworzonego (czyt. wydzielonego) sektora gości. Wezmą w niej udział wicemarszałek województwa śląskiego, dyrektor obiektu czy prezes Ruchu. Poznamy szczegóły: koszty przedsięwzięcia, lokalizację, wreszcie docelową liczbę miejsc.

Inauguracja sektora gości na pewno przejdzie do historii, skoro jako pierwsi pojawią się w nim w zorganizowanej liczbie kibice Legii. I to jakiej - potencjalnie rekordowej z perspektywy stolicy. Do Chorzowa ma się bowiem wybrać co najmniej 3500 legionistów. To o ponad sto więcej niż w listopadzie we Wrocławiu ze Śląskiem (3388 osób).