Kibice Wisły Kraków jednak będą obecni na finale Fortuna Pucharu Polski? Głos zabrał prezes PZPN Cezary Kulesza. "Jeśli złożycie wniosek"

- Jarek Królewski, rozmawialiśmy na temat kibiców już wczoraj, kiedy zadzwoniłem do Ciebie z gratulacjami. Powtarzam: Wisła Kraków może liczyć na otwartość ze strony PZPN. Musimy jednak działać w granicach obowiązujących procedur formalnych. Jeżeli złożycie odpowiedni wniosek, to gwarantuję, że zostanie on dokładnie przeanalizowany i sprawiedliwie oceniony