Kibol Radomiaka Radom krzyczał: "Zdychaj". Reanimowany kibic Widzewa Łódź zmarł w szpitalu

Skandal podczas meczu Widzew - Radomiak

Środowisko domaga się, by kibol Radomiaka już nigdy nie został wpuszczony na żadne mecze - także swojego zespołu. Czy klub rzeczywiście podejmie takie działania? Na razie walczy z forsowaną w sieci tezą, że to nie pojedynczy kibol, lecz cała grupa zachowywała się wtedy wulgarnie...

Według kibiców Widzewa takich skandalicznych głosów było jednak więcej. Świadkowie donoszą też o skandowanym haśle: "1:0". - Byłem na tym meczu. Po komunikacie o reanimację poszło u nas na sektorze żeby zamknąć mo*dy. To, że jeden czy drugi tak krzyknął to nie znaczy, że cały Radomiak z Legią za to odpowiada. Nie wrzucajmy proszę wszystkich do jednego wora - apeluje jeden z fanów Radomiaka w social mediach.

Rzecznik Radomiaka poprosił natomiast, by wklejono filmik "jak cały sektor bił brawa, gdy karetka wyjeżdżała ze stadionu": - Kłamstwem jest to, co wypisują niektórzy „dziennikarze”, że kibice Radomiaka zachowywali się wulgarnie podczas reanimacji kibica Widzewa Łódź - napisał Damian Markowski na portalu X.