Kibic dotrzymał słowa. Janek Jurek obecny na meczu Radomiak Radom - Zagłębie Lubin. Dostał koszulkę od Gabriela Kobylaka

Przeszedł prawie 100 km z Sandomierza do Radomia na mecz Radomiak - Zagłębie. Dostał upominek

Janek Jurek to bohater niestandardowego w polskiej piłce zakładu. Kibice często w gronie swoich znajomych prześcigają się w szalonych pomysłach i zakładach w swojej ukochanej dyscyplinie sportu, ale to co zrobił wspomniany sympatyk PKO BP Ekstraklasy przeszło najszczersze oczekiwania. A to jeszcze nie koniec.

W przerwie meczu Radomiak - Zagłębie, który miał oczywiście przyjemność oglądać z trybun po swojej pieszej, liczącej prawie 100 km wędrówce przyznał reporterowi Canal+Sport, że kilka dni temu pokusił się o kolejny zakład. Jaki? Jeśli Puszcza Niepołomice się utrzyma w najwyższej klasie rozgrywkowej pojedzie do województwa małopolskiego... na rolkach na stadion beniaminka.