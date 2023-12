Korona Kielce - Lech Poznań ONLINE. "Kolejorz" chce się zrewanżować po ostatniej ligowej wpadce! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Korona Kielce - Lech Poznań ONLINE

- Co mogę dzisiaj powiedzieć? To jest kolejna niepotrzebna porażka. W pierwszej połowie mieliśmy problem z pressingiem. Brakowało nam w nim energii oraz współpracy między zawodnikami. W przerwie o tym rozmawialiśmy

- Wielokrotnie wracaliśmy do ostatniego meczu z Lechem. Były momenty, gdy mieliśmy kontrolę nad meczem, ale to nie wystarczyło. Gdy Lech zdobędzie bramkę na 1:0 masz już kłopoty. Uważam, że dziś jesteśmy mocniejsi niż te kilka miesięcy temu. Lech przyjedzie zdeterminowany, więc my również musimy dołożyć wszelkich starań

- przyznał Kuzera na przedmeczowej konferencji prasowej.

Ostatnie mecze bezpośrednie:

20.10.2018 Lech Poznań - Korona Kielce 2:1

30.03.2019 Korona Kielce - Lech Poznań 0:0

10.11.2019 Lech Poznań - Korona Kielce 0:0

14.06.2020 Korona Kielce - Lech Poznań 0:3

6.11.2022 Lech Poznań - Korona Kielce 3:2

19.05.2023 Korona Kielce - Lech Poznań 0:3

Mecz Korona - Lech w siedemnastej kolejce poprowadzi sędzia Bartosz Frankowski z Torunia. System VAR będą obsługiwać Paweł Pskit oraz Marcin Borkowski. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Marcina Bońka i Michała Sobczaka.

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce:- Jesteśmy na cienkiej granicy do tego, aby pograć o coś więcej. Możemy doprowadzić do tego, żeby o nas znowu dobrze mówiono. Jesteśmy w stanie zrobić coś niesamowitego, nie musimy być tą Koroną, która wiecznie będzie grała tylko o utrzymanie. Ostatni mecz nie poszedł po naszej myśli. Jednym z czynników, które się do tego przyczyniły jest fakt, że boisko w Chorzowie nie nadaje się do tego, żeby tam grać w piłkę. W takich warunkach musisz się postarać o lepszą, bardziej zespołową grę, co niestety nie zawsze wychodzi