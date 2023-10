Korona Kielce - Warta Poznań ONLINE. Pojedynek sąsiadów z tabeli. GDZIE OGLĄDAĆ NA ŻYWO? TRANSMISJA TV

Korona Kielce - Warta Poznań ONLINE

Kamil Kuzera, trener Korony Kielce: - Zwycięstwa zawsze budują, cementują i potwierdzają kierunek pracy. Po zwycięstwie ze Stalą Mielec jesteśmy mocniejsi, ale twardo chodzimy po ziemi. W piątek przed nami bardzo ważny, ale i bardzo trudny mecz. Robimy wszystko, żeby jak najlepiej się do niego przygotować. Potrzebowaliśmy tych goli i w dobrym momencie one przyszły. Zawodnicy codziennie robią wszystko, żeby być lepszymi. Oczywiście, taka bramka jak druga w Mielcu nie powinna się zdarzyć. Ta sytuacja została przeanalizowana z trenerem bramkarzy.

Dawid Szulczek, trener Warty Poznań: - Gdy w poprzednim sezonie mieliśmy najlepszy okres, punktowaliśmy lepiej niż sobie zapracowaliśmy na boisku. Tak było aż do spotkania z Legią Warszawa. Ja to wtedy otwarcie mówiłem. Potem nastąpił czas, w którym te wyniki były gorsze i on trwa aż do teraz. W obecnym sezonie, według expected points, powinniśmy mieć o cztery lub pięć punktów więcej niż mamy. Jestem spokojny, bo to do nas wróci. (WP SportoweFakty)