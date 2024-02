Kristoffer Velde latem może odejść z Lecha Poznań. Czy norweski piłkarz zastąpi Sebastiana Szymańskiego?

Velde odejdzie z Lecha za kilka miesięcy?

Kristoffer Velde w obecnym sezonie zagrał w 25 meczach, w których strzelił 10 goli i zaliczył pięć asyst. Według portalu Transfermarkt jego wartość rynkowa to 6 mln euro . Jego umowa z Lechem jest ważna do 31 grudnia 2025 roku, dlatego "Kolejorz" nie może liczyć na rekordowe pieniądze.

Velde w ostatnich miesiącach radzi sobie w Lechu całkiem nieźle, dlatego latem nie powinno brakować chętnych na zatrudnienie skrzydłowego. Według portalu sporx.com Fenarbahce monitoruje sytuację Norwega i za jakiś czas spróbuje ściągnąć zawodnika do siebie. To będzie oznaczało, że Velde prawdopodobnie zastąpi Sebastiana Szymańskiego , który w letnim okienku transferowym poszuka mocniejszego klubu.

Odejście Velde będzie oznaczało, że Lech ruszy na łowy transferowe. Obecnie formacja ofensywna jest poważnie osłabiona. Mikael Ishak jest kontuzjogenny, a Artur Sobiech doznał poważnego urazu, który wykluczył go na kilka miesięcy. Filip Marchwiński lada moment może trafić do notesu skautów zagranicznych zespołów. Ali Gholizadeh nadal nie wrócił do optymalnej formy po kontuzji.