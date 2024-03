Legia Warszawa bez szans na mistrzostwo? Trudna sytuacja w tabeli PKO Ekstraklasy. Kamil Kosowski. Dla mnie to ligowy średniak

Legia Warszawa w kryzysie. Porażka z Widzewem Łódź

Weekend w PKO Ekstraklasie ułożył się tak, że Legia mogła zbliżyć się do podium. Gdyby pokonała Widzew w Łodzi, to miałaby już tyle samo punktów co trzeci Lech Poznań - czyli 41. Tak się jednak nie stało. W doliczonym czasie bramkę wbił jej Fran Alvarez.

Z powodu ostatnich wpadek Legia zajmuje dopiero szóste miejsce ze stratą aż siedmiu punktów do pierwszej Jagiellonii Białystok. Eksperci nie gryzą się w język. Czy jest po wszystkim w Warszawie?

- Mówiłem dwa tygodnie temu, że Legia nie ma szans na mistrzostwa. Teraz to powtórzę. Na dzisiaj to średniak ligowy. Gra bez napastnika. W tej drużynie jest problem fizyczny. Nie pamiętam kiedy ostatnio Legia była tak szara. Dzieje się coś złego - stwierdził Kamil Kosowski podczas programu Liga+ Extra emitowanego w Canal+ Sport.