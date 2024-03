Widzew Łódź ograł Legię Warszawa w hicie PKO Ekstraklasy. Na ten wynik czekał 24 lata, bohaterem Fran Alvarez Jacek Czaplewski

Widzew Łódź czekał 24 lata na zwycięstwo nad Legią Warszawa i w końcu się udało. W hitowym meczu PKO Ekstraklasy wygrał 1:0 dzięki bramce Frana Alvareza w doliczonym czasie gry. Dla stołecznej drużyny to czwarte spotkanie z rzędu bez przełamania. W praktyce oznacza jeszcze większą stratę do lidera tabeli, czyli od piątku do Jagiellonii Białystok.