Legia Warszawa. Josue po raz kolejny wbił szpilkę. Kapitan drużyny z jasnym przekazem. "W trudnych chwilach nikogo nie ma"

Legia Warszawa. Josue zarzuca kibicom brak wsparcia

Portugalski piłkarz stołecznego zespołu to dość kontrowersyjna osoba w świecie polskiej piłki. W Legii aktualny kapitan występuje od 1 lipca 2022 roku. Od tego czasu przeżył w stolicy Polski wiele dobrych, jak i złych chwil. Przede wszystkim Portugalczyk potrafił mocno podzielić polskich kibiców, co do jego osoby. Czasami jego zachowanie odstawało od wszelkich norm. Tak jak chociażby po meczu z ŁKS-em Łódź, kiedy w momencie schodzenia do szatni pokazał fanom wulgarny, obsceniczny gest. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Poza tym to właśnie 33-latek był bohaterem głośnego skandalu w Alkmaar, gdzie po zakończeniu meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji z tamtejszym AZ (0:2) razem z Radovanem Pankovem musieli spędzić noc w areszcie za rzekomy atak na ochroniarza obiektu. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ale jak sam wielokrotnie piłkarz mówił to były jego jedne z najgorszych chwil w życiu.