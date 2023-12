Legia Warszawa prowadzi z AZ Alkmaar. "Magiczne dotknięcie" Josue wypracowało gola Jakub Jabłoński

Liga Konferencji. Legia Warszawa w 34. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Yuriego Ribeiro. Od Portugalczyka jednak ładniejszym zagraniem popisał się asystujący do niego jego rodak - Josue. Kapitan "Wojskowych" jednym, prostym dotknięciem celnie dograł do wahadłowego. To było "magiczne dotknięcie" portugalskiego pomocnika!