Legia Warszawa - Lech Poznań ONLINE. Czas na wielki klasyk polskiej ligi! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [12.11.2023]

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Lech Poznań ONLINE

Do liderującego Śląska Wrocław tracą bowiem, aż dziesięć punktów , a sami zajmują odległe szóste miejsce.

Legia Warszawa do meczu z "Kolejorzem" będzie przystępować po niesamowitym boju w Lidze Konferencji z bośniackim Zrinjski Mostar (2:0). "Wojskowi" tym zwycięstwem znacznie przybliżyli się do wyjścia ze swojej grupy - do tego celu wystarczy nawet remis w następnej kolejce z Aston Villą . Do tego czasu jednak podopieczni Kosty Runjaicia będą musieli podgonić czołówkę ligi, gdyz ona nieustannie im ucieka.

Obie drużyny w zeszłym sezonie odniosły sukcesy. Legia zdobyła Puchar Polski i została wicemistrzem. Lech sięgnął po brązowy medal oraz wystąpił w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Latem jednak w przeciwieństwie do Legii przepadł w eliminacjach.

Z kolei Lech Poznań oczywiście w tygodniu nie rozgrywał żadnego meczu i od weekendu mógł w spokoju przygotować się do szalgieru polskiej piłki. Sytuacja w tabeli dla "Kolejorza" jest zdecydowanie lepsza. Podopieczni Johna van den Broma zajmują miejsce tuż za podium i tracą tylko pięć "oczek" do liderującej drużyny Jacka Magiery.

Mecz Legia - Lech w piętnastej kolejce poprowadzi sędzia Piotr Lasyk z Bytomia. System VAR będą obsługiwać Tomasz Musiał oraz Marcin Borkowski. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Radosława Siejki i Krzysztofa Myrmusa.

Kosta Runjaić, trener Legii:- Lech to dobra drużyna, która ma inny kalendarz od nas. Będzie zależało nam na tym, aby triumfować na własnym boisku. Jestem przekonany, że to będzie otwarte i wyczerpujące spotkanie. Wszyscy znają stawkę i presję, jaką za sobą niesie. Presja to jednak nasz przywilej. Musimy być na nią gotowi. Takie mecze pokazują, kto jest kim (cyt. Super Express)

John van den Brom, trener Lecha: - Jesteśmy gotowi, również fizycznie. Wiemy, co musimy zrobić. Nie jestem pewny, czy będziemy mieć mniejsze posiadanie piłki niż zwykle, gdyż to jeden z naszych ważnych elementów, dzięki któremu możemy tworzyć szanse i strzelać gole. Jedziemy do Warszawy po zwycięstwo