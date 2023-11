Legia Warszawa nie dała rady pokonać Warty Poznań. Piłkarze "zepsuli" kibicom 50. urodziny Żylety

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Warta Poznań 2:2

W 40 minucie kibice Legii zadrżeli, bo po nierozważnym ataku ręką Radovan Pankov sprokurował jedenastkę. Na bramkę zamienił ją Marton Eppel , choć Tobiasz rzucił się tam, gdzie napastnik Zielonych posłał futbolówkę. Po nieudanej interwencji legionista zaklął tak, że było go słychać w transmisji w Canal+ Sport.

Legia prędko wpadła w tym meczu w tarapaty. W 7 minucie stadionowy telebim wyświetlił wynik 0:1. Warta objęła prowadzenie dzięki nowemu wahadłowemu. To Tomas Prikryl pozyskany z Jagiellonii Białystok na raty pokonał Kacpra Tobiasza. Najpierw uderzenie z prawej nogi zostało obronione, ale po poprawce z lewej piłka już zatrzepotała w siatce.

W tak zwanym międzyczasie sędzia Damian Kos przerwał zawody z powodu pokazu fajerwerków. Okrągłe urodziny Żylety przebiegły tak jak chcieli tego ultrasi. Było więc barwnie i głośno.

Mimo dwubramkowej przewagi Warta nie zabrała trzech punktów z Warszawy. Legia złapała z nią kontakt przed przerwą, gdy po faulu na Erneście Mucim połowę strat odrobił Josue (kopnął w lewy róg bramki). W drugiej połowie to właśnie Ernest Muci wykorzystał podanie wracającego po kontuzji Bartosza Kapustki.

To czwarty remis Legii w sezonie. Stołeczna drużyna jest szósta w tabeli. Jej strata do liderującego Śląska Wrocław wynosi osiem punktów. A już w czwartek (30 listopada) wyjazd na Aston Villę w Lidze Konferencji. Kto wie, może na przekór wszystkiemu uda się nawet wywalczyć awans do fazy pucharowej.