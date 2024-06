Legia Warszawa sprzedała swojego wychowanka do Włoch. Oskar Lachowicz przeniósł się na zaplecze Serie A. Ile zarobili "Wojskowi"?

Legia Warszawa sprzedaje zawodników. Odchodzi 19-latek

Legię Warszawa latem 2024 roku czeka spora przebudowa. Jacek Zieliński i Dariusz Mioduski już chyba są świadomi tego, że potrzeba więcej jakości, jeśli "Wojskowi" chcą walczyć o najwyższe cele w nowym sezonie. W jednym z niedawnych wywiadów dla klubowych mediów dyrektor sportowy podkreślał, że chce stawiać na młodzież.

- Ja na początku jak zaczynałem pracę, przedstawiałem, jaka ma być struktura kadry. Ja nie chcę rozbudowywać kadry szczególnie mocno, gdyż liczę na to, że będzie miejsce także dla młodzieżowców. Jeśli na pozycji numer "10" (ofensywny pomocnik) mamy czterech zawodników w kadrze, a są dwa miejsca do grania, to nie potrzebny mi jest piąty piłkarz. W takiej sytuacji chciałbym, żeby tym piątym zawodnikiem był młodzieżowiec - powiedział Zieliński.

Czy to nie stoi w kontrze do ostatnich działań Legii na rynku transferowym? Portal "Weszło" informuje, że Spezia Calcio właśnie zdecydowała się wykupić Oskara Lachowicza, czyli utalentowanego 19-letniego pomocnika, który w minionym sezonie we Włoszech był na wypożyczeniu z Legii U-19. Ile otrzymają "Wojskowi"? 200 tysięcy złotych, czyli niecałe 50 tysięcy euro. Na razie młody zawodnik grał tylko w drużynie młodzieżowej, ale powoli przebija się do pierwszego zespołu.