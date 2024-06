Kto powinien być pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski po Wojciechu Szczęsnym? Zagłosuj w sondzie

Reprezentacja Polski: Wybierz następcę Wojciecha Szczęsnego

- Podczas Mundialu 2026 nie będę grać już w piłkę. Wątpię, że ktoś mnie przekona do zmiany decyzji. Może jak Euro wygramy - mówił przed Austrią Szczęsny dla "Foot Trucka". I dodawał: - Gdybyśmy mieli problem z bramkarzami to może bym podjął inną decyzję. Problemu nie mamy, więc mnie to ułatwia podjęcie decyzji. Czasami patrzę na chłopaków i myślę: też by pograli. Ja ich lubię, chcę, by mieli swoje szanse. Kiedy jak nie teraz?

Szczęsny zaczynał jeszcze u Franciszka Smudy - pod koniec 2009 roku. Od tamtego czasu zaliczył 83 mecze, w których zachował 34 czyste konta. Na Euro 2012 był antybohaterem (czerwona kartka z Grecją), za to na Mundialu w Katarze błyszczał jak nikt inny. Jeżei jeszcze wyjdzie z orzełkiem na piersi to tylko na PGE Narodowym w Warszawie - w pożegnalnym występie.

Wojciech Szczęsny oczarowany Kamilem Grabarą

Michał Probierz musi więc prędko wybrać nową "jedynkę" w reprezentacji. Pierwszeństwo na tę chwilę ma Łukasz Skorupski. Na Euro są też Marcin Bułka i niezgłoszony do kadry Mateusz Kochalski - bramkarz do treningów.

A może docelowo to żaden z nich nie będzie bronić w reprezentacji? Szczęsnemu szczególnie podoba się Kamil Grabara, bohater letniego transferu z duńskiej FC Kopenhagi do niemieckiego VfL Wolfsburg. To według niego najlepszy bramkarz pod względem technicznym.

- Doświadczenie największe ma Skorupski, najlepszy sezon za sobą Bułka, a największym potencjałem dysponuje Kamil. On ma coś ekstra. Jak na niego patrzysz to mówisz: to może nie być dobry bramkarz, ale genialny. Były trener bramkarzy w Juventusie był w nim zakochany. Usłyszał o nim po raz pierwszy ode mnie. Nie ukrywam, że napisano taki scenariusz kiedyś: Grabara numerem jeden od nowego sezonu w Juventusie - zdradził Szczęsny dla Foot Trucka.