Liga Mistrzów. Manchester City z kompletem punktów w fazie grupowej. Debiutant z bramką

Liga Mistrzów. Manchester City z kompletem punktów w fazie grupowej

Podopieczni trenera Josepa Guardioli awans do fazy pucharowej zapewnili sobie już wcześniej, dlatego hiszpański szkoleniowiec mógł w Serbii wystawić mocno rezerwowy skład. W 19. minucie prowadzenie gościom dał 20-letni Micah Hamilton, który debiutował w Lidze Mistrzów.

Po przerwie Manchester City potwierdził swoją przewagę kolejnymi trafieniami. W 62. minucie trafił również 20-letni Oscar Bobb. Gdy wydawało się, że "The Citizens" spokojnie wygrają to spotkanie, obudzili się gospodarze. Na kwadrans przed końcem meczu bramkę kontaktową zdobył In-Beom Hwang.

W końcówce angielski zespół zadał trzeci cios. Rzut karny skutecznie wykorzystał Kalvin Phillips i uspokoił swoich partnerów w ostatnich minutach. Serbowie tuż przed ostatnim gwizdkiem ponownie trafili do bramki przeciwników, ale to nie wystarczyło, by zdobyć chociaż punkt.