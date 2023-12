Liga Mistrzów. Łukasz Łakomy z debiutem w rozgrywkach

Łukasz Łakomy do szwajcarskiego klubu trafił latem tego roku z Zagłębia Lubin. W poprzednim sezonie 22-latek był jednym z najbardziej wyróżniających się graczy. "Miedziowi" na pomocniku zarobili około 2 miliony euro.

Polak po raz czwarty w tym sezonie zasiadł na ławce rezerwowych swojej drużyny w Lidze Mistrzów. Jednak w odróżnieniu do poprzednich meczów, teraz dostał szansę od trenera. Łakomy pojawił się na murawie w 70. minucie przy prowadzeniu Lipska 2:1. Jego drużyna starała się atakować, ale nie potrafiła doprowadzić do wyrównania. Mimo porażki, Young Boys awansowało do fazy pucharowej Ligi Europy, bo ich rywal w walce o to ten cel - Cvena Zvezda Belgrad - również przegrała swoje spotkanie.