Liga niemiecka. Trener Xabi Alonso przedłużył umowę z Bayerem Leverkusen. To były piłkarz Liverpoolu, Bayernu Monachium czy Liverpoolu

Xabi Alonso przedłużył umowę z Bayerem Leverkusen

Były reprezentant Hiszpanii zasiadł na ławce szkoleniowej Bayeru w październiku 2022 roku i poprowadził drużynę do półfinału Ligi Europy, a także do szóstego miejsca w Bundeslidze, co zapewniło bezpośredni awans do Ligi Europy.

- Jestem bardzo wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzyły mnie władze Bayeru. Miniony sezon oceniam pozytywnie. Ale chcę więcej, tak jak klub. Kontynuujemy prace nad tym z determinacją - oświadczył Alonso.