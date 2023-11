ŁKS Łódź - Raków Częstochowa ONLINE. Mistrz Polski wchodzi do gry! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Fortuna Puchar Polski. Mecz ŁKS Łódź - Raków Częstochowa ONLINE

Zdecydowano, że w tej rundzie Pucharu Polski wolny los otrzymają cztery drużyny, które reprezentowały Polskę w kwalifikacjach rozgrywek o europejskie puchary, a zatem: Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. "Medaliki" dopiero w listopadzie zaczynają pucharową przygodę w kampanii 2023/24.

Czy Raków czeka łatwy mecz? ŁKS w obecnym sezonie radzi sobie fatalnie. Klub z Łodzi zamyka ligową tabelę z siedmioma punktami w 13 meczach. W minionej kolejce ekipa Piotra Stokowca dostała lekcję futbolu od Górnika Zabrze Jana Urbana. Przegrana 0:5 na własnym stadionie była bardzo bolesna.

Piotr Stokowiec, trener ŁKS-u Łódź: - Jeśli będziemy dobrze pracować, jeśli będziemy jednością, jeśli zmienimy mental zawodników, to nie nazwa rywala będzie miała kluczowe znaczenie, a to, jak funkcjonujemy na boisku. Byłem na meczu w Warszawie, gdzie Stal pokonała Legię, udowadniając, że wszystko jest możliwe. Nasze zadanie jest trudne, ale nie niewykonalne. Wierzę w ten zespół, w zawodników, których mam do dyspozycji i jestem przekonany, że nasza sytuacja ulegnie poprawie. Wiem, co robię i wierzę, że przyniesie to efekt.