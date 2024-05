Ile Kylian Mbappe ma zarabiać w Realu Madryt? Pensja niższa niż w PSG, ale bonus za podpis robi wrażenie

Kylian Mbappe w Realu Madryt: pensja Francuza

Mbappe zarabiał w PSG za sezon około 25 mln euro, czyli równowartość ponad 106 mln złotych (według aktualnego kursu). W Realu przystał na obniżkę wynagrodzenia. Za sezon ma zgarnąć 15 mln euro. I tak będzie przez pięć najbliższych lat, aż do czerwca 2029 roku, gdy wygaśnie umowa.

Wbrew pozorom Mbappe nie będzie stratny. Z PSG odchodzi jako wolny piłkarz. Real nie zapłaci Francuzom, ale wyda tyle, jakby pozyskiwał 25-latka na zasadzie wykupu. Na konto samego napastnika ma bowiem trafić... 150 mln euro premii - za złożenie podpisu pod kontraktem. To prawie tyle, ile w 2018 roku paryżanie zapłacili za niego AS Monaco.

Jeśli zliczymy pensję i bonus to Mbappe w Realu zainkasuje co najmniej 225 mln euro, co daje w złotówkach około 750 mln! A to przecież nie wszystko. Nieznane są ekstra premie za spodziewane trofea czy na przykład liczbę goli w danym sezonie.