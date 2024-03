Lukas Podolski świętował wygraną w Wielkich Derbach Śląska w nietypowy sposób. Relaks w wodzie i megafon w ręku

- Grałem derby na całym świecie i zawsze to są fajne mecze. Szkoda, że Ruch nie daje nam więcej biletów, żeby sektor był pełny. To jak w przedszkolu albo piaskownicy. Może nasza atmosfera będzie lepsza niż ich i tego się boją? To bez sensu. Fajnie jest, jak jest pełno kibiców, jednych i drugich. W Turcji, Kolonii, Japonii zawsze dawali więcej biletów gościom. Ja się cieszę na ten mecz, Ruch dobrze gra, zbiera swoje punkty i będzie walczył o wszystko, ale my też. Ja chyba w każdych derbach strzeliłem bramkę, Ruchowi też i to jest ekstra, takich momentów się nie zapomina - mówił Podolski jakiś czas temu.