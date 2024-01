Maciej Szczęsny wyznał po raz pierwszy, co naprawdę czuje po zerwaniu relacji ze swoim synem Wojciechem. "Odczuwam smutek i rozgoryczenie"

Maciej Szczęsny szczerze o relacji z synem. "Nie powiedział o co chodzi"

Wielokrotnie w różnych wywiadach udzielanych przez ojca było widać chłód na linii ojciec - syn. Tata naszego reprezentanta nie raz krytykował publicznie 33-latka za mniejsze bądź większe błędy. Czasami potrafił nie zostawić na piłkarzu, a swoim synu suchej nitki w swoich wystąpieniach jako ekspert.

Zdaniem byłego zawodnika jednak wina leży bardziej po stronie swojego syna, który zerwał z nim kontakt z dnia na dzień bez żadnego wyjaśnienia. - Odczuwam smutek i rozgoryczenie. Nie jest tajemnicą, że od wielu lat nie mam kontaktu z synem. Urwał go z dnia na dzień. To zawsze boli, zawsze jest przykre. Dopóki nie będę miał kontaktu z nim, a być może nie będę go miał do końca życia, to będzie mnie to bolało - przyznał w rozmowie u Łukasza Kadziewicza w "Przeglądzie Sportowym Onet" (cyt. "Meczyki.pl").