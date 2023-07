Marek Papszun zrecenzował Raków Częstochowa. Pochwalił Dawida Szwargę. "Transfery mocno podniosły jakość zespołu"

Marek Papszun pod wrażeniem transferów Rakowa Częstochowa

Na pytanie czy to był blef, czy element głębszego planu Papszun szeroko się uśmiechnął i prosił, żeby wywołać do odpowiedzi Świerczewskiego. Zaraz potem dodał: - Nie wiem, czy jego słowa były do końca zrozumiane. Z tego co pamiętam, mówił, że nie chcieliby wydać więcej niż 500 tys. euro. Wyszło, tak że wydano ciut więcej, ale to na pewno dobrze. Te transfery już mocno podniosły jakość zespołu . Jest szansa rywalizować na trzech frontach. Raków jest blisko grupy europejskich pucharów i to jest najistotniejsze w tym momencie - zaznaczył szkoleniowiec w studiu Canal+ Sport.

Marek Papszun pochwalił Dawida Szwargę

Papszun z Rakowa odszedł blisko dwa miesiące temu. Jak sam przyznał, część pozyskanych latem zawodników miał okazję zaopiniować. Ale nie wszystkich. - Chociażby Sonny Kittel to ostatnio wyszukany zawodnik. Inni przewijali się wcześnie, jak John Yeboah. Z różnych względów, także finansowych nie byłoby możliwości przeprowadzenia transferów. Później to się zadziało, ale to po moim odejściu.

Wakat po Papszunie w Rakowie przejął jego asystent Dawid Szwarga. - Nie traktuję go jak ucznia. Siłą rzeczy podpatrywał jednak pewnych rzeczy, bo to nieuniknione. Dużo zyskał, ale też mi pomógł, co przełożyło się na wyniki zespołu. Jego pozycja urosła. Wypracował sobie to, co teraz ma. Gdyby było inaczej, ciągu dalszego w tej formule w Rakowie by nie było. Początek Dawida jest bardzo dobry. Trzymam za niego kciuki, bo to wartościowy człowiek, z mocnym kręgosłupem moralnym. Takim ja zawsze będę pomagać - podkreślił Papszun.