Mecz Jagiellonia Białystok - Lech Poznań ONLINE. Oto prawdziwy hit Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Jagiellonia Białystok - Lech Poznań ONLINE

Nieznacznym faworytem jest Jagiellonia. Co za nią przemawia? Atut własnego boiska, optymalny skład i przede wszystkim forma - zwłaszcza ofensywy. W październiku dzięki niej potrafiła zabrać z Poznania punkt, remisując w szalonym spotkaniu 3:3. Skrót można obejrzeć poniżej.

Wynik tego meczu będzie mieć spory wpływ na układ czołówki tabeli . W przypadku wygranej Jagiellonia ucieknie Śląskowi na trzy punkty. Zwycięstwo Lecha sprawi, że zrobi się jeszcze ciaśniej; jego strata zmaleje wówczas do dwóch punktów. W ten scenariusz po cichu wierzy goniąca wszystkich Legia Warszawa, która zajmuje piąte miejsce.

Jagiellonia może umocnić się na pozycji lidera po kolejnej wpadce Śląska Wrocław. Tydzień temu potrafiła ograć bez większych problemów Widzew Łódź (3:1) i to bez udziału pauzującego za kartki kapitana, Tarasa Romanczuka. Dzisiejsze zadanie wydaje się jednak znacznie trudniejsze, choć Lech faktycznie wystąpi bez kilku znaczących piłkarzy: Mikaela Ishaka, Adriela Ba Loui czy Mihy Blazicia.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii: - Nie chcę oceniać, czy obecny Lech jest mocniejszy od tego z jesieni. Na pewno jest inny i pod tym kątem zakładam nasz sposób gry. Doceniamy klasę Kolejorza, który co sezon jest jednym z głównych faworytów do mistrzowskiego.

Mariusz Rumak, trener Lecha: - Jagiellonia gra atrakcyjny futbol i na pewno zasługuje na liczbę punktów, które ma. Przed nami jeden z kluczowych meczów w tej rundzie, ponieważ będzie to bezpośredni pojedynek z kandydatem do mistrzostwa, o które my też walczymy. Każdy ma plan na każde spotkanie, a później boisko wszystko weryfikuje.