Mecz Jagiellonia Białystok - Lech Poznań. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 17 lutego o godzinie 17:30

PKO Ekstraklasa. Mecz Jagiellonia Białystok - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć w TV?

Drużyna Adriana Siemieńca to wciąż najładniej grająca ekipa w polskiej ekstraklasie. "Jaga" w ostatniej kolejce wygrała na trudnym terenie w Łodzie z Widzewem (3:1) przy wypełnionym po brzegi stadionie wspierających kibiców drużynę Daniela Myśliwca. Bramki dla "Dumy Podlasia" zdobywali wówczas Afimico Pululu, Dominik Marczuk oraz Jesus Imaz.

W konsekwencji dzięki niedzielnej wpadce Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin (0:1) Jagiellonia została nowym liderem ligowej tabeli. Jak w tym czasie poradził sobie Lech Poznań z nowym "starym" trenerem za sterami? A no podopieczni Mariusza Rumaka również wygrali z Zagłębiem Lubin (2:0) po golach dwóch Polaków. Dla "Kolejorza" bramki zdobyli wtedy Filip Szymczak oraz Radosław Murawski.

To było jednak o wiele łatwiejsze zadanie przy Bułgarskiej. W nadchodzącej kolejce przyjdzie prawdziwy test dla powracającego do ekipy z Wielkopolski szkoleniowca. Stawka meczu dla obydwu drużyn jest olbrzymia. Jagiellonia jak już zostało wspomniane chce utrzymać i powiększyć przewagę na pozycji lidera, a Lech Poznań chce zbliżyć się w tabeli do drugiego Śląska Wrocław oraz liderującej "Jagi".