Mecz Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź online. Pierwszy kontra ostatni zespół. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź ONLINE. Ekstraklasa wraca do gry

Jagiellonia to jeden z głównych faworytów do wygrania ligi. "Jaga" pod wodzą Adriana Siemieńca to jedna z najbardziej efektownych drużyn w Ekstraklasie. Ekipa z Białegostoku to obecny lider, który zgromadził 48 punktów. Piotr Klimek, który od początku sezonu prowadzi analizę tabeli Ekstraklasy twierdzi, że największe szanse na trofeum ma właśnie Jagiellonia. "Jaga" zdobędzie mistrzostwo na 37 procent. Ekipa prowadzona przez młodego trenera Siemieńca niemal na pewno zajmie miejsce, które gwarantuje kwalifikacje do europejskich pucharów.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: - Rywale na pewno nie poddadzą się, ale dla nas najważniejsze jest to, co się dzieje w naszych głowach i nasze ambicje, nasze cele. Musimy skupić się na swojej mentalności i organizacji gry. Każdego przeciwnika musimy szanować i tak też do tego podchodzimy, ale nie przemawia przez nas strach. Nie chcemy się nikogo bać, a szacunek nie ma nic wspólnego ze strachem.