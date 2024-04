Mecz Lech Poznań - Pogoń Szczecin online. Pierwszy hit kolejki przy Bułgarskiej! Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Gdzie obejrzeć w TV?

Porażka w niedzielnym meczu jednych bądź drugich może znacząco wpłynąć na losy mistrzostwa Polski. Zarówno podopieczni Jensa Gustafssona oraz gracze Mariusza Rumaka potrzebują punktów by podłączyć się do walki o końcowy triumf.

Mariusz Rumak, trener Lecha Poznań:- To jest tak, że jak zespół nie wygrywa, to zawsze szuka się czegoś, żeby zaczepić. Jeżeli ktoś nie rozumie piłki, najczęściej uderza do dwóch rzeczy: przygotowanie fizyczne lub niesnaski w szatni. O to drugie proszę zapytać piłkarzy, bo to jest śmieszne, co się pojawia w mediach. Uważam, że jest to kłamliwe. Ta osoba, która wydaje takie publikacje, może podać mnie do sądu i wtedy się sprawdzimy. Ja nie widzę żadnych niesnasek.

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin:- Myślę, że nie jest nam potrzebna żadna dodatkowa motywacja. Musimy zrozumieć, że piłka nożna jest grą dynamiczną. To, czego dokonaliśmy w przeszłości prawdopodobnie teraz nam nie pomoże. Jest taka pułapka w futbolu, można wpaść w takie myślenie, że to, co pomogło nam ostatnio, pomoże nam również w niedzielę. Nie możemy jednak w nią wpaść i musimy się skupić na specyfice nadchodzącego meczu (pogonsportnet.pl).