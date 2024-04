Pogoń Szczecin już kupuje. Pierwszy transfer klubu PKO Ekstraklasy

Valentin Cojocaru podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin

Pogoń wciąż jest zaangażowana w walkę o mistrzostwo Polski. Ponadto "Portowcy" kilka dni temu awansowali do finału Fortuna Pucharu Polski, w którym zagrają na PGE Narodowym z pierwszoligową Wisłą Kraków. Kolejną dobrą informacją dla kibiców szczecińskiego klubu jest podpisanie kontraktu z podstawowym bramkarzem.

Valentin Cojocaru do tej pory był tylko wypożyczony do klubu PKO Ekstraklasy, a to upływało z końcem obecnego sezonu. Teraz Pogoń zdecydowała się wykupić 28-latka. Nowy kontrakt bramkarza będzie obowiązywać do końca czerwca 2027.