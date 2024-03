Mecz Lech Poznań - Warta Poznań online. Derby szansą na przełamanie w PKO Ekstraklasie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Lech Poznań - Warta Poznań to najciekawsza propozycja na piątkowy wieczór. Derby Poznania odbędą się w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy i są idealną szansą dla Kolejorza na przerwanie fatalnej serii. Zapowiada się wysoka frekwencja na stadionie przy Bułgarskiej. Gdzie oglądać transmisję i stream online? Złe wieści są takie, że meczu nie będzie w paśmie otwartym. Relacja LIVE od godziny 20:30 w GOL24.

Mecz Lech Poznań - Warta Poznań online. Kolejorz przełamie się w derbach Poznania?

To jedyne takie derby w PKO Ekstraklasie. Wyjątkowość polega na tym, że między drużynami nie ma złej krwi, jak w przypadku Widzewa z ŁKS. Dziś kibice Warty bez obaw będą mogli zasiąść obok fanów Lecha i tak jak oni dopingować swoją drużynę. Lech przystępuje do meczu jako zespół w dołku. Od 450 minut nie strzelił gola. W środku tygodnia stracił miejsce na podium, bo w zaległym meczu zapunktował Raków Częstochowa. Seria Lecha jest fatalna; to cztery mecze bez wygranej w tym odpadnięcie z Pucharu Polski. Nadal gotowy do gry nie jest kapitan i lider ofensywy Mikael Ishak. Z kim jednak jeśli nie z Wartą się przełamywać? Do Zielonych akurat Kolejorz ma nadzwyczajne szczęście... Jesienią wygrał gładko 2:0.

Organizatorzy spodziewają się przeszło 22 tys. kibiców na derbach Poznania. Początek o godzinie 20:30. Zagwiżdże sędzia Krzysztof Jakubik z Siedlec. W ubiegły poniedziałek Warta uległa ŁKS Łódź, przegrywając w Grodzisku 0:1. Jest trzynasta w tabeli PKO Ekstraklasy i ma tylko cztery punkty nadwyżki nad strefą spadkową. Gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Warta Poznań? Transmisja, stream online. Mariusz Rumak, trener Lecha: - Liczę na wsparcie kibiców. Będziemy robili wszystko, by na nie zasłużyć. Moi piłkarze wiedzą, że muszą walczyć o każdy centymetr boiska. To jest piłka mogą być trudne momenty, ale mecz można przełamać w każdej minucie. Kiedy kibice zaczynają domagać się większej energii od drużyny, to takie zachowanie pomaga przeciwnikowi napędzając rywala. Ufam, że kibice będą z nami do ostatnich sekund i będą po meczu mogli cieszyć się z wygranej.

Dawid Szulczek, trener Warty: - Nie chciałbym, żeby moi piłkarze podchodzili do derbów, jak do czegoś wyjątkowego. Po prostu, trzeba wyjść na boisko, owszem z pokorą, ale bez uczucia paraliżu, co pojawiało się we wcześniejszych meczach. Uważam, że stać nas na powtórzenie tego, co było chociażby rok temu, gdy graliśmy dobry mecz i mieliśmy swoje sytuacje żeby doprowadzić do remisu. Liczę na to, że wyjdziemy na Lecha z podobnym nastawieniem jak niedawno na Raków.

Nie zagrają w meczu Lech - Warta

Lech: Ishak, Sousa, Sobiech

Warta: Zrelak, Przybyłko Ostatnie mecze bezpośrednie Warta - Lech 0:2 (Ekstraklasa, 17.09.2023)

Lech - Warta 2:0 (Ekstraklasa, 08.04.2023)

Warta - Lech 0:1 (Ekstraklasa, 18.09.2022)

Transmisja meczu Lech Poznań - Warta Poznań, stream online

Transmisja na żywo w Canal+ Sport, Canal+ 4K oraz Canal+ Sport 3. Komentują Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki. Stream w internecie dzięki aplikacji oraz stronie Canal+ Online. Relacja LIVE z meczu od godziny 20:30 w GOL24 - zapraszamy!

