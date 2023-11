Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań. Kibice Kolejorza wypełnią sektor gości. Przyjadą dwoma pociągami

Kibice Lecha Poznań na meczu z Legią Warszawa

Zanosi się na ekscytujące widowisko na murawie, ale i trybunach. Legia już poinformowała o sprzedaniu wszystkich biletów na Lech. W dystrybucji pozostały jedynie wejściówki do loży - czyli premium.

Na mecz ostrzą sobie zęby również w całej Wielkopolsce. Lech wykorzysta całą obiecaną pulę. Co to oznacza w praktyce? Otóż w sektorze gości zasiądzie około 1700 osób. We wtorek w Poznaniu, w biurze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz zlokalizowanym na stadionie, ruszyła otwarta sprzedaż na wyjazd. Pierwsi chętni pojawili się przed godziną 6:30, czyli ponad trzy godziny przed rozpoczęciem dystrybucji.

Nie ma co się jednak dziwić aż takim zainteresowaniem, skoro w kwietniu podczas ostatniego wyjazdu do Warszawy dotarli nieliczni. Sektor gości pozostał bowiem pusty z powodu zakazu. Tylko dzięki uprzejmości Legii około 400 fanów Kolejorza mogło dopingować zespół z piętra trybuny zlokalizowanej niedaleko sektora gości właśnie.